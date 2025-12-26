Романтичен и вълнуващ киномаратон очаква зрителите този празничен петък по NOVA и старт поставя семейната лента „Купихме си зоопарк“ от 9.30 ч. Филмът, създаден от режисьора Камерън Кроу, е вдъхновен от живота на Бенджамин Ми, журналист и самотен баща, който се превръща в собственик на зоологическа градина. Лентата събира звездите Мат Деймън, Скарлет Йохансон, Томас Хейдън Чърч, Ел Фанинг и Ангъс Макфейдън, които са обединени от любовта си към животните. Филмът разказва историята на едно семейство, което с последните си спестявания решава да закупи запуснат зоопарк. Семейството има нужда от ново начало, така че те местят на най-невероятното място. Сюжетът се върти около идеята на бащата (Мат Деймън) да се преместят в красиво и уютно кътче на дълбоката британска провинция и да се занимават с отглеждането на животни в собствена зоологическа градина. Основната цел на семейство Ми е да спаси от гибел двеста екзотични животни. Така започва съвсем нов период в живота им. С помощта на разнообразен персонал и с много злополуки по пътя, семейството работи, за да върне полуразрушения зоопарк към предишния му блясък и слава. Много изненади и непредвидени ситуации ще направят филма изключително забавен, лек и приятен за гледане, подходящ за малки и големи.

Не пропускайте развръзката в семейната лента „Купихме си зоопарк“ от 9.30 ч. този петък по NOVA

