Топъл и уютен неделен киномаратон ще зарадва зрителите на NOVA с романтични коледни филми. Старт ще постави романтиката „Открадни сърцето ми“ на режисьора Ейми Форс, която разказва историята на амбициозна сладкарка, която се завръща в родния си град за Коледа. Младата жена среща старо познанство, което предизвиква не само вниманието, но и разтуптява сърцето. Между празничните аромати, семейните традиции и зимните чудеса, двамата откриват, че любовта може да стопли дори най-студените дни.

По-късно от 12.30 ч. следва семейната романтична лента "Коледно родео", в която независима журналистка се озовава на коледно родео в малък град. Там тя среща бивш шампион, който я учи как да язди — не само коне, но я предизвиква да разкрие чувствата си. Между снежни трикове, семейни традиции и малко коледна магия, двамата откриват, че любовта може да бъде най-голямата победа от всички.

Киномаратонът в празничния почивен ден продължава с канадската лента "Коледно сватосване" с участието на Меган Ори, Бенджамин Айрес, Франческо Филиче и Линда Маккърди. Филмът разказва историята на млад организатор на коледни благотворителни срещи, който получава задачата да събере перфектните двойки. Опитвайки се да подбере най-подходящите партньори, главната героиня е изправена пред един непредвиден сблъсък с чаровен скептик, който променя плановете й. Между празнични чудеса, забавни недоразумения и нови романтични искри, Коледа се оказва по-магична, отколкото някога е очаквала.

