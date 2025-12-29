В лентатата „Китайски зодиак“ Джаки Чан влиза в ролята на Ейжън Хоук, чиято е цел да открие изгубени бронзови глави от древно китайско съкровище. Когато богатият предприемач Лорънс (Оливър Плат) предлага огромна награда за подобна находка, приключенецът използва своя набор от високотехнологични устройства, за да помогне в търсенето на изчезналите реликви. Притиснат между чудовищна печалба и опазването на миналото на Китай, Хоук се впуска в битка, използвайки уменията си, за да помогне да се осуетят разрушителните планове на Лорънс.

Не пропускайте криминалната екшън-комедия този вторник от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова