Първият ден от Новата година ще зарадва най-малките зрители пред малкия екран със забавната анимация „Аз, Проклетникът 3“, в която зрителите ще се запознаят с Дру – пълното копие на Гру, но с буйна руса коса. Това е изгубеният роднина, който ще се опита да върне брат си към злодейството. След като Гру осинови трите очарователни момичета Марго, Едит и Агнес и намери любовта в лицето на Луси, той сякаш е напът да изгуби суперзлодейските си сили, след като е преметнат и унижен от един смахнат бандит – Балтазар Брат. И това сякаш е краят на кариерата и славата му. Но по неведоми пътища Гру разбира, че има брат близнак, за когото никой не подозира.

Дру е пълно копие на брат си, но с коса и по-богат. Освен това той е изключително неопитен във вършенето на зли деяния. Двамата братя са принудени да се съюзят за една последна кражба, а Гру ще трябва да си припомни как се правят злини и да направи всичко възможно брат му да не пострада в мисията. Как ще завърши всичко? Ще се справи ли Дру със задачата въпреки липсата на опит? Ще успее ли да отмъсти Гру на Балтазар Брат за унижението? И най-важното – ще си върне ли уважението на своята армия миньони?

Не пропускайте третата част на любимата анимационна комедия на 1 януари от 10.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова