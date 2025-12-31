Празничният киноследобед продължава с романтичната лента „Шаферът“, в която ще проследим връзката между двама истински приятели, които ще трябва да извървят дълъг път към любовта. Том Бейли (Патрик Демпси, познат от „Зараза“) и Хана (Мишел Монахан от „Мисията невъзможна 3“) се познават от години, но между тях не е имало нищо повече от платоническа любов. Той я приема за най-близката си приятелка, с която може да коментира жените, с които излиза. Том ги сменя постоянно и е доволен от успеха, който постига. Хана е съвсем различна от него и мечтае един ден да срещне голямата любов и да се омъжи щастливо. И тя се появява в лицето на шотландския аристократ Колин Макмъри (Кевин Макид от „Рим“) и двамата решават да се оженят.

Том е поканен да бъде кум на предстоящата сватба, но тази покана го кара да се замисли за собствения си начин на живот. Едва сега той си дава сметка, че ходейки по срещи с други жени винаги е обичал единствено Хана. Сватбата наближава и Том е твърдо решен да бойкотира церемонията и да предложи на Хана да се омъжи за него. Това слага началото на нелепи и комични ситуации, но Том е решен да стигне докрай.

Режисьор на лентата е британецът Пол Уейлънд, познат предимно от малкия екран с работата си по поредицата за мистър Бийн. Специално участие записва и ветерана Сидни Полак, за когото това е последния филм пред камерата.

По-късно от 16.30 ч. следва забавното приключение „Запознай ме с вашите“, в което главните роли са поверени на Робърт Де Ниро, Бен Стилър, Дъстин Хофман, Оуен Уилсън, Блайт Данър, Тери Поло и Барбара Стрейзънд.

Предстои сватбата между Гейлорд „Грег" Фокър (Бен Стилър) и очарователната му годеница (Тери Поло). След като той се е запознал с ужасно консервативните й родители, време е бъдещите сватове да се съберат. Решението е уикенд във Флорида, където живеят чувствителните хипита Роз и Бърни Фокър (Барбара Стрейзънд и Дъстин Хофман). Тя е секс терапевт за възрастните, а той е баща-домакиня. Страховитият бивш агент на ЦРУ Джак (Робърт Де Ниро) вярва, че ще научи нещо повече за зет си, ако се запознае с ексцентричните му родители.

След като е унижен до краен предел от родителите на бъдещата си съпруга, Грег Фокър мисли, че е стигнал дъното. Но уви – не е. Предстои му още по-голямо изпитание – да представи на годеницата и семейството й собствените си родители.

Гледайте „Шаферът“ от 14.15 ч. и „Запознай ме с вашите“ от 16.30 ч. на 1 януари по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова