Българското заглавие се превърна в любимо на кино зрителите, които го определиха като „чисто забавление“ и „различен от всички български филми до момента“. Продукцията е дело на екипа Яна Маринова и Александър Сано като продуценти и Мартин Макариев – режисьор и изпълнителен продуцент. Сценарият е на Борислав Захариев.

В историята за две жени, които успяват да си повярват достатъчно, за да направят полицията „дива и щастлива“ участват Яна Маринова, Луиза Григорова-Макариев, Александър Сано, Дария Симеонова, Базил Айденбенц, Калин Врачански, Явор Бахаров, Асен Блатечки, Койна Русева, Ицо Хазарта, Пламен Манасиев, Теодора Духовникова и много други.

Лентата набляга на екшъна, забавлението и дори пародията, но най-важното е, че успява да разсмее публиката.

Историята разказва за Боряна и Мила, които са приятелки от деца с буйна кръв и големи мечти. Но животът им не се стича така, както са очаквали, и двете са се превърнали в жени, които не искат да бъдат. Младата Боряна мечтае да кара мотор и да печели титли, но вместо това сега е съсипана разведена жена, която чисти къщи. Мила пък мечтае да е писателка, но единственото, което пише, са имейли и брошури за колцентъра, в който работи. Всичко обаче се променя, когато Боряна се влюбва отново. Готова е на всичко за своя любим и заради него задига 30 000 лева от сейфа на богатото семейство, за което работи. Това предизвиква цяла лавина от безразсъдни решения и непредсказуеми действия. Боряна без за иска отвлича Мартин, сина на богатото семейство, и замесва приятелката си Мила в цялата бъркотия. Двете импулсивни жени се оказват на път за Варна с крадени пари, отвлечен мъж на задната седалка и полицията по петите си.

