Този петък от 9.30 ч. по NOVA режисьорът Мартин Скорсезе ще ни върне назад във времето - през 30-те години на XX век, където в скритите помещения на парижката железопътна гара живее 12-годишният сирак Хюго.

Миналото на момчето е белязано с болезнената смърт на неговия баща и когато в живота му ненадейно нахлуват ексцентрично, запалено по книгите момиче и опърничав старец, който държи магазинче за играчки, най-съкровените тайни на Хюго са изложени на риск. Загадъчна рисунка, безценен бележник, откраднат ключ и един робот стоят в основата на тази заплетена, нежна и завладяваща история.

Не пропускайте приключенската лента в петък от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова