Петъчният киноследобед започва в 12.00 ч. с романтичната комедия „Сватбата на най-добрия ми приятел“, в която носителката на „Оскар" Джулия Робъртс ще припомни на зрителите колко далеч може да стигнем и колко ниско можем да паднем в името на любовта. Номинираната за „Оскар" и три награди „Златен глобус” лента се е превърнала в съвременна класика заради завладяващата си история и страхотния актьорски състав, включващ Рупърт Еверет, Камерън Диас и Дърмът Мълроуни.

Джулия Робъртс влиза в ролята на Джулиан Потър, която е направила обет с бившия ѝ годеник и най-добрия ѝ приятел Майкъл О`Нийл, че ако не са намерили идеалната си половинка до 28-годишната си възраст, ще се оженят един за друг. Минали са 9 години и Майкъл тъкмо е успял да открие жената, с която иска да прекара остатъка от живота си. В този момент Джулиан осъзнава, че е влюбена в Майкъл. С помощта на Джордж (Рупърт Еверет) Джулиан е готова на всичко, само и само да спре „сватбата на годината”.

По-късно от 15.00 ч. следва романтичната комедия „Знак от съдбата“. Лентата разказва историята на Джонатан (Джон Кюсак) и Сара (Кейт Бекинсейл ), които случайно се сблъскват на коледна разпродажба в Ню Йорк и на мига разбират, че са силно привлечени един от друг. И двамата са обвързани, затова Сара оставя на съдбата да реши дали им е писано да бъдат заедно. Тя написва телефонния си номер в книгата на Маркес „Любов по време на холера”, а той надрасква координатите си на банкнота от 5 долара. Двамата влюбени се загубват за няколко години, но дали няма пътищата им да се пресекат отново?

В 16.50 ч. петъчният киномаратон продължава със забавната семейна комедия „Запознай се с малките“. Лентата ще продължи да забавлява със забавната история на семейството на Гейлорд „Грег“. Фамилията е преди всичко, а правилата са начин на живот във филма на Пол Уайц с участието на звездните актьори Бен Стилър, Робърт Де Ниро, Барбара Стрейзънд, Дъстин Хофман, Джесика Алба.

Героят на Бен Стилър – Грег трябва да докаже на тъста си – Де Ниро, че е мъжът в къщата. Изминали са 10 години и Гейлорд „Грег“ е преминал през безброй трудности докато се сближи с тъста си Джак. Грег и съпругата му Пам имат близнаци, които скоро ще навършат пет годинки. Притиснат от финансовата криза, той поема ангажимент от фармацевтична компания. Това решение събужда параноята в тъста му, а резултатът са конфликтни, но и много забавни моменти.

Гледайте „Сватбата на най-добрия ми приятел“ от 12.00 ч., „Знак от съдбата“ от 15.00 ч. и „Запознай се с малките“ от 16.50 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова