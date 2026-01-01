Този петък вечер зрителите на NOVA ще имат възможността да гледат българския филм „В сърцето на машината“, чиято история ще пренесе зрителите в България през 70-те години на ХХ век. Лентата е вдъхновена от действителни събития и разказва завладяваща история за човещината, която вирее на най-неочаквани места, дори и в затвора. Проследява се един ден от живота на група затворници, сред които такива с тежки престъпления и доживотни присъди. Те изпълняват принудителен труд в стругарски цех на завод „Кремиковци“ и всеки от тях има своя различен път, морал и разбирания, но са обединени от невероятна случайност.

В едно горещо утро на август 1978 започва поредният ден за бригадата и работата във външен работен обект, който е най-голям кяр за всеки пандизчия, тъй като „два работни дни се броят за три излежани“. Това, което никой от тях не подозира, е, че в този ден една на пръв поглед дребна и незначителна случка ще предизвика човешкото у тях, едновременно ще ги раздели и обедини, за да им припомни, че зад грубите лица и тежките присъди все още се крият хора с надежди и мечти. Случайно събитие променя животите им завинаги.

Режисьор на лентата е Мартин Макариев, а част от актьорския състав са Александър Сано, Юлиан Вергов, Христо Шопов, Владимир Зомбори, Ивайло Христов и Башар Рахал.

"В сърцето на машината" е подкрепен от NOVA като част от дългосрочната стратегия NOVA подкрепя българските филми.

Редактор: Боряна Димитрова