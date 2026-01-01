Гледайте напрегнатия драматичен трилър на режисьора Мартин Макариев този петък от 21.00 ч. по NOVA
Този петък вечер зрителите на NOVA ще имат възможността да гледат българския филм „В сърцето на машината“, чиято история ще пренесе зрителите в България през 70-те години на ХХ век. Лентата е вдъхновена от действителни събития и разказва завладяваща история за човещината, която вирее на най-неочаквани места, дори и в затвора. Проследява се един ден от живота на група затворници, сред които такива с тежки престъпления и доживотни присъди. Те изпълняват принудителен труд в стругарски цех на завод „Кремиковци“ и всеки от тях има своя различен път, морал и разбирания, но са обединени от невероятна случайност.
В едно горещо утро на август 1978 започва поредният ден за бригадата и работата във външен работен обект, който е най-голям кяр за всеки пандизчия, тъй като „два работни дни се броят за три излежани“. Това, което никой от тях не подозира, е, че в този ден една на пръв поглед дребна и незначителна случка ще предизвика човешкото у тях, едновременно ще ги раздели и обедини, за да им припомни, че зад грубите лица и тежките присъди все още се крият хора с надежди и мечти. Случайно събитие променя животите им завинаги.
Режисьор на лентата е Мартин Макариев, а част от актьорския състав са Александър Сано, Юлиан Вергов, Христо Шопов, Владимир Зомбори, Ивайло Христов и Башар Рахал.
"В сърцето на машината" е подкрепен от NOVA като част от дългосрочната стратегия NOVA подкрепя българските филми.
