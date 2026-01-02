Съботният киноследобед ще стартира с комедията „Съседка за секс“, която разказва историята на Матю – порядъчен и амбициозен ученик в гимназията, който възнамерява да учи в престижен университет и мечтае за кариера в политиката. Докато съучениците му гонят мацки и се отдават на купони, Матю заляга над учебниците. Нещата се обръщат с главата надолу, когато Даниел, красива 19-годишна блондинка, става негова съседка. Тя е игрива, спонтанна, понякога забравя да си спусне щорите и Матю бързо хлътва до уши. Не след дълго обаче той разкрива, че тя е била порно актриса...

По-късно от 15.00 ч. приятелството, заформило се между двама бащи ще се постави на сериозно житейско изпитание в лентата „Баща в излишък 2“. Брад (Уил Феръл) и Дъсти (Марк Уолбърг), които тъкмо бяха постигнали невъзможното – приятелство и споделени отговорности на бащинството и ще се наложи да премерят сили и да се докажат пред семейството.

Крехкото семейно щастие е на път да се разпадне, когато бащите на двамата татковци пристигнат за Коледа и влизат в ожесточен конфликт. Ще успеят ли Брад и Дъсти да запълнят пукнатините в отношенията си или ще влязат отново в пряк сблъсък? Как семейството ще отпразнува Коледа с толкова бащи в излишък?

Не пропускайте „Съседка за секс“ от 13.00 ч. и „Баща в излишък 2“ от 15.00 ч. в събота по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова