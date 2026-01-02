В съботната вечер зрителите на NOVA ще имат възможността да се насладят на зрелищно екшън приключение с хитовата лента "G.I. JOE: Изгревът на Кобра". Цели поколения са израснали с най-известните войнишки фигурки на героите от серията "G.I. JOE- Американски герои" от 1964 година насам, а историята на едноименния комикс от 80-те години на 20 век е една от любимите на малки и големи. От планините на Централна Азия до пустините на Египет, през оживените улици на Париж и под ледената шапка на Северния полюс, елитен отряд обикаля света в едно безкрайно приключение с най-новото в шпионските технологии и военното оборудване, за да се бори срещу коварния търговец на оръжия Дестро и нарастващата заплаха от организацията "Кобра", чиято цел е да всее хаос в света. Това са бойци, които неотлъчно следват мисията си и нищо не може да ги отклони от пътя им. Ще успеят ли бойците от елитния отряд да се справят с опитните трафиканти?

Това, което отличава "G.I. JOE: Изгревът на Кобра" от останалите филми по комикси, е фактът, че G.I. JOE е екип, в който съжителстват много сложни персонажи, всеки от които има свои качества и история. Талантливият режисьор Стивън Зомерс, чието име стои зад световни блокбастъри като "Мумията" и "Мумията се завръща", успява да извади на повърхността сложната психология на тези герои с помощта с помощта на брилянтната актьорска игра на Чанинг Тейтъм, Марлън Уейънс, Сиена Милър и Денис Куейд.

