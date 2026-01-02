Напрегнатият екшън, който се явява петият филм от едноименната поредица „Умирай трудно“, отвежда Джон Маклейн (Брус Уилис) в Москва, където ще се впусне във взривоопасна мисия заедно с отчуждения си син. Сред експлозии, престрелки и международен заговор, баща и син трябва да се научат да работят заедно като екип. Зрителите на NOVA ще мога да се насладят на най-взривоопасното приключение от поредицата.

Гледайте шпионския екшън-трилър на режисьора на Джон Муур в събота от 22.20 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова