Oрганизацията "Кобра" всява хаос в света в "G.I. JOE: Изгревът на Кобра"
Животът на пожарникари се обръща с главата надолу в „Не си играй с огъня“
Джеки Чан е мишена на смъртоносна наемна организация по NOVA
Празнично настроение и семейни приключения с филмите по NOVA
Доктор Дулитъл поема на епично приключение по NOVA
Коледно настроение с концерт на Веселин Маринов и филмите по NOVA
Гледайте шпионския екшън-трилър на режисьора на Джон Муур в събота от 22.20 ч. по NOVA
Напрегнатият екшън, който се явява петият филм от едноименната поредица „Умирай трудно“, отвежда Джон Маклейн (Брус Уилис) в Москва, където ще се впусне във взривоопасна мисия заедно с отчуждения си син. Сред експлозии, престрелки и международен заговор, баща и син трябва да се научат да работят заедно като екип. Зрителите на NOVA ще мога да се насладят на най-взривоопасното приключение от поредицата.
