Неделният киноследобед ще стартира с романтичната комедия „От Италия с любов“ на режисьора Дилън Пиърс, която разказва за една неочаквана любов. Ариел Мос зърва мъжа на мечтите си в местен ресторант. В стремежа си да го види отново, тя се запознава с красивия ресторантьор Даниел, който й помага да преосмисли понятията си за любов и романтика.

По-късно от 14.15 ч. следва романтичната комедия „История на любовта“, която разказва историята на Руби – амбициозна писателка на любовни романи, която се присъединява към събиране на писатели в Тахо, организирано от нейния литературен герой и най-нашумял писател в областта, Маркъс Харлоу. Надеждата й е да успее да спечели доходоносна поръчка за книга. Но когато Уди, собственикът на хотел на открито, й показва красотата на природата, Руби започва да се чуди дали не е писала грешни истории, само за да впечатли хора като Маркъс.

Не пропускайте „От Италия с любов“ от 12.30 ч. и „История на любовта“ от 14.15 ч. в неделя по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова