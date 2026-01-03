-
Гледайте "Жива стомана" тази неделя от 20.00 ч. по NOVA.
Вълнуващата екшън-фантастика "Жива стомана" на режисьора Шон Леви представя невероятната картина на бойните спортове в бъдещето с визуалните си специални ефекти. За заснемането на филма са създадени 18 робота, всички с размери между 2.5 и 3 метра, които се управляват от хора по време на борбите на ринга.
Сюжетът в "Жива стомана” е базиран на фантастичния разказ "Стомана” на Ричард Матисън и се развива в близкото бъдеще, когато боксът се превръща във високотехнологично занимание. Хю Джакман е в ролята на Чарли Кентън - изтощен боец, загубил шансовете си за титла, след като на ринга се появява - като негов опонент, стоманен робот, който е висок 3 метра и тежи 907 килограма. Чарли е принуден да се оттегли от бокса, за да обедини сили със своя странен син в осъществяване на своя план. Целта му е да конструира, построи и тренира перфектния робот за високотехнологичния свят на бокса.
Не пропускайте "Жива стомана" тази неделя от 20.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
