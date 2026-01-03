Виго Мортенсен ще се впусне в надпреварата на живота си в екшъна на Джо Джонстън „Идалго: Океан от огън”. Лентата на режисьора Джо Джонстън е инспирирана от истинската история на легендата на Дивия запад Франк Хопкинс и включва в актьорския си състав имена като Омар Шариф, Луис Ломбард, Зулейка Робинъсн и Джей Кей Симънс.

Историята разказва за провежданото всяка година от векове състезание „Огнен океан”, достъпно само за най-добрите и породисти арабски коне. До 1890 г., когато един богат шейх кани американския каубой Франк Хопкинс и мустанга му „Идалго“ да се състезават срещу най-добрите ездачи-бедуини, някои от които готови на всичко, за да попречат на чужденеца да стигне до финиша.

За Франк „Огнен океан“ е не само надпревара, в която трябва да докаже честта и гордостта си, но и борба за оцеляване, защото той и конят му се стремят да постигнат невъзможното.

