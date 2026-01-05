Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) обявява старта на шестнадесетото издание на BAPRA Bright Awards 2026: „Алгоритъм на доверието“. Събитието е част от празничната програма по повод 25 години БАПРА – четвърт век иновации, етика и лидерство, през който асоциацията утвърждава PR като стратегическа сила за бизнеса и обществото.

Алгоритъм на доверието – новата реалност

В епоха, в която алгоритмите и изкуственият интелект вече не са просто инструменти, а основа на комуникационните решения, PR професията преминава от реактивна към проактивна роля. Днес комуникациите означават анализ на огромни информационни масиви, моделиране на кризисни сценарии и решения в реално време. PR е посредникът между машинната логика и човешката автентичност, когато ставаме свиделите алгоритмите да диктуват скоростта на информацията. Но сред технологичната революция доверието остава най-ценният капитал – измерител за устойчиви отношения между организации, медии, общности и клиенти.

„Алгоритъмът може да предвиди, но доверието убеждава – и остава най-голямото конкурентно предимство в обществото. Тази година технологиите и данните задават нов стандарт за комуникации, а PR лидерите доказват как се създава стойност – стратегически, прозрачно и с въздействие. С отбелязването на 25 години БАПРА показваме еволюцията на индустрията в България: от поддържаща към управленска функция, от съдържание към интегрирани бизнес резултати.“— коментира Ива Григорова, председател на БАПРА (2024–2026)

Специална награда на БАПРА в нова категория за студенти

По повод 25 години БАПРА се въвежда Специална награда на БАПРА в Bright Awards, в която могат да участват студенти със специалност масови комуникации и PR. Целта е да се даде видимост на новото поколение в комуникациите. Форматът е отборно участие и представяне на концепция за кампания по зададено бриф задание.

Категории, жури, график, условия и критерии

● Конкурсът е отворен за членове на БАПРА, PR и комуникационни агенции, както и вътрешни PR и комуникационни отдели на компании.

● Новото издание на наградите е с обновени условия и критерии за участие, включително: допустимост на кампаниите, формат на кандидатстване, изисквания към материали, методология на оценяване, такси и срокове.

● Международното жури от утвърдени експерти в комуникациите и маркетинга ще бъде обявено допълнително. Очаквайте тяхното представяне скоро!

● Формата за кандидатстване е отворена до 8 февруари 2026 г. (ранно записване) и до 18 февруари 2026 г. (късно записване).

● Церемонията по награждаване ще се проведе в края на март 2026 г.

25 години БАПРА: нова бранд идентичност

През 2026 г. БАПРА отбелязва 25-годишнината си с ребранд, който отразява дигитализацията и технологичната революция в създаването и разпространението на информация. Новата визуална идентичност не просто отбелязва юбилея, а показва бъдещето на PR – дигитално, технологично и стратегическо.

