С дългоочаквана музикална вечер на 7 януари в града на любовта започва творческата 2026 г. за Соня Йончева. Тя ще изпълни за многобройните си почитатели в Париж богата програма, включваща произведения на Пучини, Масне, Дворжак, Бизе. Специален акцент обаче е фактът, че за пръв път във фамозната зала ще прозвучи арията на Албена от едноименната опера на Парашкев Хаджиев.

„Да съм посланик на българската култура по всички най-престижни световни сцени за мен не е просто професия, а мисия. Вярвам, че сме достигнали до етап на развитието на културната ни индустрия, в който е съвсем закономерно, от една страна, световни артисти да идват все по-често на българска сцена, а от друга – български класически произведения да звучат в най-големите и реномирани концертни зали в чужбина”, споделя Соня Йончева в навечерието на тази знакова изява в Париж.

По лична покана на оперната прима, продуцент и издател музикалният акомпанимент в концертната вечер е поверен на Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров. Припомняме, че това е поредната колаборация с маестрото и управлявания от него оркестър по инициатива на Соня Йончева: най-актуалните примери в това отношение са световният оперен конкурс „Опералия”, както и „Гала в София” 2025, които се проведоха в българската столица по покана на знаменитото ни сопрано и бяха организирани от продуцентската й компания SY11 Events. Найден Тодоров е дирижирал редица гастроли на Соня Йончева по нейна покана и в Япония, Германия и др.

нцертът в Париж е първата изява на оперната прима на европейска сцена след завръщането й от Ню Йорк, където триумфално дебютира през декември 2025 г. в своята 12-та роля на сцената на Метрополитън опера и се превърна в българския оперен изпълнител с най-много роли в най-престижния американски оперен театър. Нейната Мадалена от „Андре Шение” пък бе осмата й роля с МЕТ, излъчвана на живо в кината по целия свят. С Умберто Джордано е свързана и предстоящата през февруари световна премиера в Милано на операта „Марина” – неизпълняваната никога досега първа опера на майстора на веризма, с което Соня Йончева ще постави още един рекорд: на световното сопрано с най-много изиграни героини на Джордано (след Федора в едноименната опера, Стефана в „Сибир”, Мадалена в „Андре Шение”).

Между Ню Йорк и Милано обаче от продуцентската компания на Соня Йончева припомнят за специалната й връзка с Франция:

Париж, моя любов” е името на първия студиен албум на Соня Йончева. На Жорж Санд – прословутата френска писателска и общественичка – пък е посветен най-новият рецитален компактдиск на оперната прима. По време на Ковид-пандемията Йончева пя в концерт пред Айфеловата кула, гледан от милиони зрители. Във Версайския дворец тя изнесе най-хубавите си коледни концерти няколко години подред. Иконични са превъплъщенията й в операта на Бастилията (като Лучия, Мими, Виолета и много други), както и на сцената на Гранд Опера – чиято 150-годишнина бе ознаменувана през 2025 г. с голям галаконцерт, в който Соня Йончева бе звездното сопрано на празника. Българската оперна дива е и Офицер на ордена за изкуство и литература на Франция.

Припомняме, че единствената певческа изява на Соня Йончева в България през тази година ще бъде „Гала в София” 2026 на 25 и 27 август на площад „Св. Александър Невски”: https://www.kupibileti.bg/bg/category/167

Редактор: Райна Аврамова