Магнум и Хигинс поемат случая на жена, приятелка на Куму, чиито спестявания са откраднати от онлайн измамник. Случаят обаче приема интересен обрат, когато измамникът се оказва жертва на трафик на хора и жертвата му моли детективите да намерят и спасят мистериозния човек.

Магнум и Хигинс в съюз с поръчков убиец в „Магнум“

Междувременно, Рик се впуска в евентуални нови срещи поради неразрешената си връзка със Сузи, а T.C. става все по-раздразнителен и разочарован порада напредък във възстановяването си. Той отблъсква приятелите и семейството си, докато изпълнява физическата си терапия, но получава неочаквано посещение от майка си, което го разтърсва.

Редактор: Райна Аврамова