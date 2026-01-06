Във вторник в "Твоят ден" ще видите:

6 дни след въвеждането на еврото координационният център отчете, че 7% от търговците не спазват правилата. Какви са нарушенията и ще се справи ли държавата с некоректните практики?

На прага на изборите – машинно гласуване, сканиращи устройства или хартиена бюлетина: заявките на политическите сили за промени в изборния процес обсъждаме с експерти.

На живо – изплащат първите пенсии в евро. Има ли опашки пред пощите и срещат ли затруднения възрастните хора с новата валута?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Ралица Атанасова