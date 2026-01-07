В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Анна Димитрова от София.

Своята игра, Анна започна с кутия номер 6, а тя остана при нея до края, защото така и не получи възможност да я смени. Отказа първите оферти на Банкера за 3600 лв., 4500 лв. и 5000 лв., но четирите най-високи суми все още бяха в играта, а Анна искаше да спечели 20 000 лв. Успя да ги запази до следващата оферта, която се покачи на 6500 лв., но тя също не успя да я изкуши. Следващото предложение донесе истинско предизвикателство за Анна. Офертата беше внушителните 15 000 лв., а сумите в останалите пет неразкрити кутии бяха между 7500 лв. и 100 000лв. Тя реши да рискува и отказа офертата, приближавайки се до финала на играта. В последните две кутии успя да запази 7500 лв. и 50 000 лв. Офертата беше точно колкото си пожела в началото – 20 000 лв. Анна я прие и продаде кутията си, в която се оказаха 7500 лв. След тази блестяща игра, Анна си тръгва от „Сделка ли не“ щастлива от своята печалба и горда, че е победила Банкера.

