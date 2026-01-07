Остава точно един месец до едно различно музикално събитие на 2026 година. На 7 февруари (събота) зала „Арена 8888“ ще се превърне в сцена на най-личния и емоционален спектакъл в кариерата на Николина Чакърдъкова. Концерт, подготвян „като за последно“, с внимание към всеки детайл и с послание, което достига до всички поколения.

Това няма да бъде традиционен фолклорен концерт. Публиката ще стане свидетел на мащабно сценично представление, в което българската музика оживява чрез звук, светлина, танц, спомени и емоция.

Концертът на Николина Чакърдъкова на 7 февруари ще предложи сценичен спектакъл с участието на три оркестъра - симфоничен, духов и фолклорен, които ще създадат богата и многопластова музикална картина. На пет различни сцени в залата ще се разкрият разнообразни музикални пространства. В спектакъла ще се включат 40 фолклорни танцьора от ансамбъла на Николина Чакърдъкова заедно с гост-танцьори. Заедно с тях ще видите и 30 балерини, които ще вплетат класическия танц във фолклорната ни музика. Визуална презентация ще допълни сценичното преживяване, проследявайки личната и артистична история на певицата. Специално създадените за концерта костюми, вдъхновени от автентични български носии и интерпретирани с модерен дизайн, ще придадат завършен и съвременен облик на спектакъла.

Централно място в концерта заемат песните с лична история за изпълнителката. „Това са песните, които не просто се пеят, а се изживяват. В тях има спомени, сълзи, радост и истината за живота“, споделя Николина Чакърдъкова.

„Една от любимите песни в моето семейство е „Лудо младо“. Това е песен, която моите внуци първо научиха - пеем я на всеки семеен празник и тя е като химн за нас“, разказва Николина Чакърдъкова. През тази година тя за първи път споделя сцената със своята най-голяма внучка, която носи нейното име Николина, в зала 1 на НДК по повод училищен празник. „Беше естествен избор тази песен да бъде част и от спектакъла на 7 февруари. Цялото ми семейство ще бъде в залата и вярвам, че ще пеем заедно с цялата публика“, допълва тя.

„Има една песен, която е много различна от всичко, което съм изпяла през годините. Това е песен за болката, за прошката и за силния дух, който ние, българите, носим“, казва Николина Чакърдъкова. Създадена преди 26 години, „Око мое“ остава актуална и днес със своето послание за надеждата и силата да продължиш напред. На сцената на „Арена 8888“ песента ще прозвучи в ново звучене под съпровода на духов оркестър.

Какво още е подготвила обичаната от поколения българска певица, можете да разберете лично на 7 февруари в „Арена 8888“.

Билети можете да намерите в различни ценови категории на сайта : www.chakardakova.com

Редактор: Райна Аврамова