-
„На кафе“ с Теодора Духовникова, Евелин Костова и Луиза Григорова – Макариев
-
Александър Сано: Избраният за ролята във „Вече играеш…Стоичков“ трябва да има душата и характера на легендата
-
„Вече играеш… Стоичков“ започва тази неделя
-
Сезонно и здравословно меню от Веселка Маринова в „Черешката на тортата“
-
Шамандурови се изправят срещу Гугуткови в "Семейни войни"
-
Игра на (гео)политика: Какво цели с ходовете си американският президент
Гледайте тв играта този четвъртък от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Костадин Странджев от София.
Костадин започна играта с кутия номер 6, но след като получи възможност за смяна с първата оферта я замени за номер 17. Следващите оферти от 3000 лв., 2000 лв. и 1000 лв. отказа, а когато останаха само три неразкрити кутии и Банкера предложи 4000 лв., отказа и тях. Сумите в кутиите бяха 50 лв., 2500 лв. и 50 000 лв. С избора на последната кутия, Костадин отстрани най-малката сума и на финала останаха 2500 лв. и внушителните 50 000 лв. Последната оферта на Банкера от 15 000 лв. изкуши Костадин да приеме сделката и той продаде кутията си, в която накрая откри 2500 лв. Той изигра своята игра по най-добрия начин и спирайки в точния момент си тръгва от „Сделка или не“ с победа и печалба от 15 000 лв.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни