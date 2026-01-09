-
„На кафе“ с Татяна Иванова, Теди Кацарова, Били Джойнъл и Ивета Георгиева
„Еднопосочен билет за България“ в “Темата на NOVA”
Луиза Григорова – Макариев: Мащабите на проекта за каст и филм за Христо Стоичков са космически
"Съдебен спор" заради родителски права
„Ничия земя“: За децата, пораснали в институциите
Коткови хвърлят ръкавицата на Шамандурови в "Семейни войни"
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч. по NOVA
За хората и еврото. Как България се превалутира? Разговор с бившия министър на икономиката ни Николай Василев.
Заплаха от снежен апокалипсис. Какво още вещае времето? Коментар на климатолога Петър Янков.
За нея хората говорят. В „Тук и сега“ Тони Димитрова пред Деси Банова – Плевнелиева.
От внучето Никола до ролите в театъра. Годината на Георги Мамалев.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
