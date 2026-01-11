Николина Чакърдъкова, която държи ръка за ръка съвременния фолклор и българските традиции, е гост в студиото на „На Фокус“. Пред Лора Крумова изпълнителката дава повече детайли за предстоящия й концерт, който ще се проведе на 7 февруари в Арена 8888 София. Народната певица разказва, че първите стъпки в кариерата й са били в родния край в Гоце Делчев. Чувства се у дома си и въпреки че рядко пее в родния си град, се притеснява много да пее пред близки й и приятели.

„На предстоящия концерт ще имам 5 сцени, които ще ми дадат възможност взаимно да се прегръщаме с публиката. Не ме плаши и планирам за 2 часа и половина да извървя 10-12 км. Трябва ми физическа подготовка, защото искам да пея, да мина през всички сцени и да се усетим близо с хората. Подготвени сме и сме на финалната права, като вече сме стигнали до детайлите. Мисля, че този път публиката ще стане на втората песен. Ще стават, ще сядат, ще плачат, ще играят, ще пеят, ще танцуват – ще минем през всички чувства, които изживяваме като хора. Подготвили сме спектакъла да има от всичко. Обикновено времетраенето е около 2 часа, но с бисовете отиваме на 2 ч. и 30 мин. Хората са ме уважили с присъствието си, така че колкото им е хубаво, толкова ще пеем“, разказва Николина Чакърдъкова.

Изпълнителката признава, че винаги на концерти, заради големите разстояния й е липсвало усещането и контакта с публиката. Винаги е имала желанието да е по-близо до хората. След концерти в продължение на 26 години, сега иска да направи нещо различно. В залата ще танцуват 40 танцьора, ще свирят 3 оркестъра, ще има балерини… Планира феерия от светлина, танц, музика, в което усещането ще е различно и за нея като артист и за публиката.

„Зайди, зайди, ясно слънце“ е една от най-красивите ми песни и този път ще я изпея. Има и една друга, която не съм пяла 20 години – „Око мое бисерно“. 60 % от списъка с песни на концерта е изграден от любимите песни на хората. Те пускаха писма и ми даваха идеи за песни. Търся текстове, в които да има размисъл и послание“, споделя какво да очаква публиката на предстоящия концерт.

Николина си припомня събитията от 1989 година, като по това време е млада майка и е следяла случващото се по площадите по телевизията. Припомня си и хиперинфлацията и я свързва с работата си в този труден период – работила е в заведение в Гоце Делчев и не се е знаело колко ще получи в края на вечерта.

Народната певица признава, че изпитва сценична треска, поне до момента, в който се увери, че всичко сработва на сцената. В подготовката на концертите й участват повече от 200 човека. Отпуска се след първите 15-20 минути, след като види, че цялата машина работи красотата започва да прелива от сцената.

Не пропускайте концерта на Николина Чакърдъкова на 7 февруари 2026 г. в зала Арена 8888.

