Вторият пълнометражен филм на германската сценаристка и режисьорка Маша Шилински – „Звукът от падането“ (The Sound Of Falling) получи един от най-авторитетните призове през май 2025 – Наградата на журито в Кан и бе включен в краткия списък за международен „Оскар“ като кандидатура на Германия.

Разказът е посветен на четири момичета – Алма (от 1910-те), Ерика (през 1940-те), Ангелика (от 1980-те) и Ленка (през 2020-те), които прекарват младостта си в различни епохи, но в една и съща ферма в Северна Германия. Докато домът се развива и променя през тези повече от 100 години, ехото от миналото се запазва в стените му. Макар и разделени във времето, съдбите на момичетата се отразяват една в друга и разкриват неподозирани детайли, които са били пазени в тайна.

Наградата за най-добър сценарий и приза на Екуменическото жури в Кан ‘25 бяха връчени на легендарните братя Жан-Пиер и Люк Дарден – за техния най-нов филм „Млади майки“ (Young Mothers). Чрез почти документален филмов разказ опитните братя Дарден запознават публиката с проблемите и терзанията на пет тийнейджърки, настанени в приют за млади майки, които се надяват на по-добър живот за тях самите и за техните бебета.

Ето какво пише Дейвид Руни за „Холивуд Рипортър“: „Няма нито една фалшива нотка в изпълнението на младите актьори и всички те участват в истински трогателни сцени. „Млади майки“ е завладяващ дори и когато фокус на действието са ежедневните отговорности на родителството – хранене, смяна на памперси, къпане – или когато са уловени удивлението и радостта на майката, взряна в мъничкото лице на детето, което е създала.“ Посрещнат с овации в Кан, новият филм на братя Дарден ще бъде специален акцент в програмата на 30-ия юбилеен София Филм Фест през март.

