За тринадесета поредна година коледната кампания на фондация „За Нашите Деца“ – „Тази Коледа чудесата правите Вие!“, доказа, че когато хора, компании и общности се обединят около една кауза, резултатите са реални и значими
Кампанията, която стартира през ноември 2025 г., привлече активното участие на компании и техните служители, училища, детски градини и индивидуални дарители от цялата страна. Всички те застанаха зад мисията на фондацията – да осигури сигурна, грижовна и обичаща среда за най-уязвимите деца в България.
Разнообразни инициативи с обща кауза
И тази година „Тази Коледа чудесата правите Вие!“ включваше добре познатите и обичани Коледни предизвикателства, които насърчиха сближаването между колеги и общности чрез гледане на коледни филми, настолни игри, тематични събития и други празнични инициативи с благотворителна цел.
Съществен принос към кампанията имаха и продуктите с кауза, както и маркетингът с кауза, в рамките на който три компании дариха приходите от продажбата на свои продукти през целия месец декември.
Част от продуктите с кауза намериха своите нови притежатели по време на благотворителни базари. Фондация „За Нашите Деца“ беше и кауза на коледните събития на Австрийската търговска камара и на Christmas Charity Cocktail, организиран от Младежкия съвет на Американския посланик в България (USYC).
„Коледна приказка“ – новият символ на кампанията
Специален и изцяло нов елемент в тазгодишното издание беше книжката с кауза „Коледна приказка“, създадена специално за фондацията от Веселина Балтова (автор) и Габриела Петкова (илюстратор).
Общо 750 читатели ще бъдат зарадвани с историята на Малката звездичка Поли – разказ за добротата, споделената грижа и истинския смисъл на Коледа.
Впечатляващи резултати и реална подкрепа за децата
Резултатите от кампанията са доказателство, че чудесата се случват, когато сме заедно.
Близо 100 000 лева (приблизително 51 000 евро) бяха набрани в рамките на кампанията благодарение на над 70 участници – компании, организации и индивидуални дарители.
Събраните средства ще бъдат инвестирани в ключови и дългосрочни услуги на фондация „За Нашите Деца“, които подкрепят деца в ранна възраст и техните семейства – от превенция на раздялата и ранна интервенция, до грижа, подкрепа и развитие в сигурна среда.
„Тези резултати са още едно доказателство, че когато хората вярват в една кауза, промяната е възможна. Благодарим на всеки, който направи тази Коледа по-топла и по-смислена за децата, които подкрепяме,“ споделят от фондация „За Нашите Деца“.
