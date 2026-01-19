В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Петрови и семейство Блондови и двете от София.

Това бе четвърта игра за семейство Петрови, които с лекота отстраниха предишните си съперници и устремено продължаваха напред към желаната цел от пет поредни игри. Този път обаче съперниците им не бяха готови да се предадат без битка, а тя бе до самия финал на играта. Изцяло женският отбор на Блондови стартира с победа в първите два рунда. В третия, Петрови успяха да откраднат точки и да изравнят резултата, но Блондови си върнаха преднината в четвърти рунд, след като откраднаха точките, събрани от Петрови. В решаващият пети рунд, Петрови си спечелиха правото да разкриват отговори, но успяха да познаят само два, което даде шанс на Блондови да откраднат отново. Те пропуснаха тази възможност и Петрови се поздравиха с четвърта победа с резултат 238:227 точки.

В „Бързи пари“ събраха 174 точки и добавиха още 1000 лв. към печалбата си до момента.

Днес Петрови ще се изправят срещу семейство Шуренайкови от София.

Редактор: Райна Аврамова