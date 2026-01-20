Желание за спасение и ново начало ще бележат героите в премиерния турски сериал „Последно лято“ по DIEMA FAMILY. От 26 януари, всеки делничен ден от 20:00 ч. историята на прокурор Селим Кара, неговата битка с престъпния свят и борбата да спаси любовта на живота си ще развълнуват зрителите.

Селчук Ташкън е лидер на мафията в Турция, който вече осем години е в затвора. Прокурор Селим Кара е причината престъпният бос да понася тежко наказание. Обвинителят остава силно изненадан, когато Ташкън иска среща с него. Връзките му с подземния свят са все така силни и той предлага сделка на прокурора – готов е да предаде цялата престъпна организация и да се превърне в защитен свидетел, ако Кара гарантира безопасността на сина му - Акгюн. Младият мъж ще се превърне в залог за разбиването на мащабна престъпна мрежа.

Разкъсван от противоречиви чувства към баща си, Акгюн ще бъде принуден да изпълни волята му. Той не предполага, че това пътуване завинаги ще промени живота му и за първи път ще го срещне с любовта. Голямата дъщерята на прокурор Кара – Ямур ще подходи с недоверие към придружителя на баща си. Сериозните й подозрения към Акгюн ще я накарат да го опознае. Какво се крие зад суровата му външност? Ще открият ли нещо общо помежду си и какви неподозирани тайни ще излязат наяве на брега на Егейско море?

