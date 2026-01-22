Най-новият филм на иранския режисьор Джафар Панахи „Обикновен инцидент“, удостоен със „Златна палма“ в Кан, получи признанието и на Американската филмова академия. Преди минути той бе номиниран в категориите „Най-добър международен филм“ и „Най-добър оригинален сценарий“.

Джафар Панахи е сред приятелите на София Филм Фест, като е бил специален гост на фестивала през 2002 и 2004, през 2021 е носител на Наградата на София за своя принос към изкуството на киното, а в юбилейната за СФФ година той получава и престижната награда ФИПРЕССИ Платиниум, връчвана от международната федерация на филмовите критици.

Включен като кандидатура на Франция сред номинациите за Оскар, „Обикновен инцидент“ проследява един мъж, бременната му съпруга и дъщеря им, които катастрофират, а това случайно произшествие се трансформира в поредица от събития с важни лични и обществени последствия.

Панахи е знаков творец на иранската „нова вълна“. Социално ангажираните му филми изследват теми като репресията, социалната несправедливост и ограниченията върху свободата в Иран. Въпреки многобройните си арести и забрани, той продължава да създава филми, които поставят остри социални и политически въпроси. Непосредствено след издаването на най-новата присъда срещу него от страна на иранското правителство, той посвещава няколко от наградите за филма си на „творците, които продължават да снимат в мълчание, без подкрепа, често рискувайки всичко, което имат, в името на тяхната вяра в истината и човечността“.

Редактор: Райна Аврамова