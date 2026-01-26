„Предстои най-мащабният ни концерт-спектакъл, който сме правили досега. Ще бъде нещо наистина невиждано и нечувано. И го казвам без капка скромност. Защото това, което сме подготвили, е наистина много хубаво. Пет сцени, три оркестъра, над 100 човека ще излезем на сцената, за да забавляваме нашите гости“, разказва Мария Чакърдъкова и признава, че близките отношения с майка ѝ досега само са били в помощ и на двете.

„Близостта и познанието една към друга прави връзката ни все по-силна. Когато сме на сцената това ни помага. Мога да я усетя, без дори да я гледам. Както и тя мен“, допълва тя.

Живее ли Мария в сянката на майка си?

„Без значение дали родителят ти е известен или е създал бизнес, който ти да унаследиш, всеки един човек трябва да завоюва своето място под слънцето. Трябва да намери себе си, да открие това, което обича. И да го прави с цялата жар, която може да носи. Когато го направиш, колкото и да е дебела сянката на твоя родител, ти успяваш да блеснеш. Някъде там между клоните.“

В едно интервю казваш: „Колкото и да е стара една песен, то тя е актуална, защото и днес ни вълнуват същите неща, които са вълнували хората едно време…“

Щастлива съм, защото пея нашата красива народна музика, която не е написана вчера или преди две години. Пеем песни, които са на по над 100 години. Като се заслушаш само за миг в текстовете – какво се пее там, какво са изпитвали хората, осъзнаваш, че е същото и до ден днешен. И тогава хората са изпитвали любов и тъга, имало е болка и преживявания, същите емоции, които усещаме и днес. Въпреки че времето става все по-динамично и забързано, само да спреш минута и да се заслушаш, можеш да намериш себе си в много много стари песни. И да си кажеш: „Ей, тази болка не я нося само аз. И преди са я изпитвали.“ Или: „Тази любов и на други се е случвала! Искам и на мен да се случи.“ Нашата музика наистина е много богата и красива. Това е нашата ненаписана история, живата история, която предаваме от поколение на поколение.

