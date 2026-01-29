„Аз и изкуственият интелект след 10 години“ – такава е темата в конкурса за ученическо есе по повод 20-годишнината на образователна институция Darbi College. Учениците на възраст от 13 до 16-годишна възраст от цялата страна са поканени да погледнат в бъдещето. Бистра Илиева, основател на Darbi, гостува в студиото на „Пресечна точка“, за да разкаже повече за конкурса.

„Темата на конкурса е много актуална. Не само за възрастните, но и при децата. Защото те ще бъдат бъдещите ползватели на всичко това, което става при тази революция на технологиите в момента. С такава бързина се случва всичко, че децата, които са по-малки, те вече са онези, които ще го ползват. Виждам как те са по-прагматични, как бързо го използват, как веднага влизат във всичко онова, което им се предлага в интернет пространството. Решихме да видим какво ще кажат младите хора. Как ще се изразят и какво мнение ще имат за това какво ще се случи след 10 години“, споделя Бистра Илиева и пояснява какви са изискванията за участие в конкурса. „Учениците трябва да напишат есе или разказ. А може и двете. Есето трябва да бъде не повече от 2 страници или 6 хиляди знака. И да вложат творчество. Това, което ние не искаме да видим, е да бъде написано с изкуствен интелект. Но как ще го проверим? Дойдоха вече първите есета и тези деца, които ползват изкуствен интелект – то е алгоритъм. Ти даваш това, което искаш да бъде написано, но то е написано под алгоритъм. И всички те изглеждат по един и същи начин. Всяко пише за себе си, но когато ги прочетем, виждам как този алгоритъм работи при всяко от тях с по-различни думи. Препоръчваме им да не го ползват. Да седнат и да напишат нещо сами – може да е кратичко, но да е истинско и да е тяхно творчество. Да намерят себе си в това, което ще изразят. Защото искаме да покажем таланти, да покажем мислене. И да отличим най-добрите. Неслучайно сме поканили нашата известна писателка Здравка Евтимова за жури. Тя е неповторима. Децата в американските училища учат нейните разкази. Други членове на журито са журналистът Гери Костова и преподавател от Darbi College – нашето училище. Ще изберем топ 10 на произведенията на децата, тъй като награждаването ще бъде по време на изложението, което организираме на 21 февруари. Наградите са парични, има и услуги, които Darbi ще предостави – като безплатен кариерен тест, а също и процентни отстъпки, ако искат да бъдат ученици на нашия колеж. Ще има и безплатни езикови курсове. Всички участници, които са мои партньори в изложението, също ще донесат по нещо. Разбира се, ще има и поощрителни награди. До момента имаме 100 записани деца и се надявам да мотивираме децата да пишат. Хубаво е всеки млад човек да може да изрази себе си. В университетите в чужбина всички пишат есета. Ние сме поискали есето да бъде на български, но човек трябва да може да изрази себе си и своята теза чрез писането. Както винаги Darbi помага да се открият талантите. Да се развиват и мотивират. Есетата и разказите ще им отворят врата и ще им дадат възможност. Нека да бъдат активни. Може сред тях да има бъдещи откриватели. Есетата на първите 10 ще бъдат публикувани на нашия сайт, така че да могат да си ги видят.“

На 21 февруари Darbi College организира изложение за средно образование в чужбина, за езикови ваканции и ще покажем българското международно училище Darbi College като трамплин за отиване в тези пансионатни училища като подготовка. „Искаме да обвържем конкурса със събитието, защото всяко дете, което е творец, е хубаво да види тези мои партньори. Те дават и доста стипендии – не само за академична подготовка, но и за спорт, изкуство. Искаме да привлечем родителите, които искат да инвестират в бъдещето.“

Пансионатното училище е учебно заведение, в което всяко дете по света може да отиде да учи и да живее там. „Идеята е, че тези училища са в една общност, която работи за ценности. Там се изграждат характери и се създават лидерите, които утре ще бъдат креативните и творчески настроението. Работи се с всяко конкретно дете, за да се открият неговите възможности в максимална степен. Класовете са с между 8 и 12 ученика. Не може да сравниш едно такова училище с 26-27 деца, както са в нашите училища. Darbi College съществува от 20 години, но аз като специалист съм видяла всичко това от 30 години насам. Открили сме толкова много таланти през тези различни програми и учебни заведения. Едно пансионатно училище има общежитие, но има и лаборатории, сцени, ателиета, практикуват се над 62 вида спортове. Това са малки градове, дори имат и малки болници. Някои от тях са на 600 години, други са модерни, съвременни. На изложението ще има представители от цяла Европа, Швейцария, Великобритания, Канада.“

За 20 години през Darbi College са минали 15 хиляди млади хора. „Изградихме едни професионалисти, които са отдадени и всеки ден работят за това и променихме средата. Нашето е единственото училище в България с британска образователна система. Поставили сме си задача да продължим да творим и работим и, ако е казано, да си имаме наше построено училище.“

NOVA е медиен партньор на инициативата.

Редактор: Боряна Димитрова