Маестро Йордан Камджалов е специален гост в „Елизабетско“, където разказва повече за плановете си за 2026 година. Днешният ден е специален за него, защото е рождения ден на единствения му син, който е роден в Берлин преди 18 години. Маестрото е горд, че първородното му дете е момче и носи името Кубрат. Желанието му е да има смислен живот, в който да е полезен на максимално много хора.

Музикантът споделя, че е учил през целия си живот: има 10 специализации в Европа и света, 3 висши образования при изключителни професори и преподаватели. Признава, че умее да се учи от всеки. Новината е, че артистът планира да започне да преподава в училището, което подкрепя и организира. Освен баща и учител, той влиза в ролята на духовен водач за учащите се. Смята да въведе един нов и различен час, с името „Въвеждане в живота на хора променили човешката история“. Намерението му е да предаде наученото и това, което повечето родители и самия той не успяват да споделят с децата си.

„Мисля си, че всеки човек е призван да направи нещо прекрасно в живота си и нека не го отлага с нито миг. Не трябва да се търсят оправдания“, категоричен е Йордан Камджалов.

2026 година, която според Китайския хороскоп е на Огнения кон и се определя като време за смелите, е специална за Маестрото. Предстоят му 6 юбилея и множество специални празници. Преди 30 години е започнала концертната му дейност; 25 години е на сцена като диригент; преди 20 години е създал международния ансамбъл Innorelatio в Берлин, с който прави дебют в Берлинската филхармония; преди 10 години създава GENESIS ORCHESTRA в България; преди 15 години създава Фондация „Йордан Камджалов; минали са 10 години от Коледната традиция, поставена от Фондацията; ще се отбележат 5 години от фестивала в Царския дворец Врана, посветен на музикалното бъдеще на България; не на последно място 30 години от създаването на частното училище и детска градина „Стремеж“ и една година от поемането на ръководството му.

Следващата седмица предстои да излезе книгата „Звукови светове“, която обхваща голяма част от живота на Маестрото до наши дни.

На 3 март в зала Арена в Русе Йордан Камджалов ще представи формата музикална лаборатория „България пее“.

Тъй като тази година се отбелязват 27- години от рождението на Моцарт, музикантът планира да изпълни неговия Реквием на 26 април в зала България.

Предстои и третото издание на фестивала Камджалов в Долината на розата.

Редактор: Райна Аврамова