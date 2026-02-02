С настъпването на 2026 г. Нова Бродукастинг Груп – една от най-големите мултиплатформени медийни компании в България, представи чисто нова визуална идентичност на три от каналите си – NOVA, NOVA NEWS и KINO NOVA. Обновлението не само демонстрира смелост, лидерство и иновативност, но осигурява разпознаваемост и единство на медийното семейство. Промяната отразява растежа на медията и затвърждава лидерската ѝ позиция на пазара – през последните 31 години NOVA трайно присъства в ежедневието на българите и успешно свързва хора, идеи, истории и места. В основата на новата визия стои посланието „Тук сме заедно“, което е израз на ценностите на NOVA да обединява в една общност различни аудитории, които споделят емоционални моменти.

Последователност и прецизен анализ за значими промени

Пътят към новата визия за NOVA започва преди две години. Решението за обновяване поставя началото на мащабен процес по анализ, стратегическо планиране и творческо преосмисляне на мястото, което NOVA заема в живота на милиони зрители. В свят на фрагментирано медийно потребление медията съумява да създаде среда, която свързва. Силата на NOVA да създава съдържание, което достига до всеки дом, се превръща във фундамент на новата концепция. За зрителя това означава идентичност, комбинираща модерна естетика и функционалност с ясно дефиниран визуален език, подходящ за всички платформи на медийната група. И тъй като аудиторията стои в сърцето на всичко, новият облик на медията отразява именно това – сърдечен, приятелски и модерен визуален език, който говори на различни поколения зрители.

Глобалният опит като катализатор на промяна

За реализацията на проект от подобен мащаб Нова Броудкастинг Груп се доверява на един от световните авторитети – водещата глобална бранд агенция DixonBaxi, която променя представата на милиарди хора за някои от най-емблематичните марки в света, сред които Formula 1, Netflix, Apple, Google, Warner Bros., Discovery и Hulu, Roblox и AC Milan. Крайният резултат е визуална идентичност, проектирана с поглед към бъдещето, която отговаря на най-високите стандарти за модерна медийна комуникация с фокус върху зрителя и неговото изживяване.

Цялостната визуална трансформация се допълва от специално разработени музикални теми от британски композитори, в това число и тема, съчетаваща акапелно пеене и каба гайди. Именно тя ще озвучава ефира на NOVA по време на националните празници. Паралелно с това медията въвежда и авторски шрифт, проектиран да осигури модерен облик във всички комуникационни канали. Извивките в дизайна му повтарят характерните линии на логото, превръщайки типографията в естествено продължение на визуалната идентичност.

Целият материал може да прочетете в новия брой на списание Мениджър, както и онлайн на manager.bg.

Редактор: Райна Аврамова