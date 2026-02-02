-
Оперната прима ще изпълни „Тоска“ с Йонас Кауфман на 25 август и „Синя нощ“ с популярния виолончелист Хаузер на 27 август на пл. „Св. Александър Невски“ в София
Българската оперна прима Соня Йончева днес обяви най-мащабната досега „Гала в София“. Културното събитие предстои на 25-и и 27-и август на грандиозна сцена на пл. „Св. Александър Невски“.
В първата фестивална вечер Соня Йончева ще блести в „Тоска”, заедно с тенор №1 на нашето време Йонас Кауфман. Именно тази роля е коронна за оперната певица, с която тя покори най-престижните световни сцени.
А във втората вечер гостува хърватският виолончелист Хаузер, определян като глобален бунтар в света на класическата музика. Творческата среща на Соня Йончева и Хаузер е безпрецедентна и ще представи пред българската публика най-доброто от стиловете и на двамата артисти, обединени в мотото на вечерта „Синя нощ”.
„Изключително съм щастлива, че „Гала в София“ се завръща и то в най-мащабната и красива версия досега. Искам целия свят да говори за културата на България, както и най-големите звезди на класическата музика да са в духовното сърце на столицата. Ще ви очаквам на 25 и 27 август тази година“, каза специално за всички зрители на NOVA оперната прима.
Билетите вече са в продажба. Ексклузивен медиен партньор на фестивала е Нова Броудкастинг Груп.
