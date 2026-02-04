Днес 4 февруари е официалната премиера на лентата „Майната ти, любов“ и репортерът на NOVA Деси Жаблянова ни среща с двамата популярни изпълнители, които изпълняват главните роли. Константин и Лияна признават, че се вълнуват много преди премиерата и открехват завесата към последните приготовления преди нея. Лентата е на режисьора Исидор Карадимов, с участието на Лияна в ролята на Изабела и Константин в образа на Стефан, и разказва една история за любов. Лияна признава, че е била на сцена, но емоциите, които изпитва сега, не можа да ги сравни с нищо друго. Чувства се като пеленаче, което тепърва ще прохожда. Константин има малък опит в киното в предишно заглавие, но разкрива, че го е било страх да гледа филма и също много се вълнува.

„Чакам с нетърпение да видя какво се е получило, но имайки предвид екипа, мисля, че филма ще е шедьовър“, категоричен е Константин.

Лияна и Константин във вълнуващ нов филмов проект

„Филмът е за любовта след страстта, затова на нас не ни се наложи да изпълним по-интимни сцени. Ние се обичаме и няма как да изиграем обич. Дори и в сцените на конфликт, ние отново сме достоверни, защото още като малки сме имали конфронтации. Повече от братовчеди сме. Той ми е брат. Пресъздаваме взаимоотношения и предържайки се към сценария се надявам, че зрителите ще се абстрахират от роднинските ни връзки и ще се потопят в историята, приемайки я като достоверна“, разказва Лияна. Партньорът й във филма и братовчед в живота, шегувайки се споделя, че съжалява, че не имало повече целувки.

„Зрителите ще видят Коце извън обичайното му състояние. Той заразява с усмивка и може да накара и най-намръщения човек, да види нещо хубаво около себе си и да бъде щастлив“, коментира партньора си Лияна.

Но когато Константин запее някоя балада, публиката виждат дълбочината, която притежава. „Аз съм едновременно и двата героя – супер забавния и тъжния, лиричен герой. Но често нося маска, за да забавлявам хората“, допълва артистът.

Константин планира грандиозен концерт – шоу на 21 март 2026 г. от 21.00 ч в зала „Арена 8888 София“. С него изпълнителят, който навършва 50 години през 2026 ще отпразнува юбилея си и обещава повече от шоу – хитове, емоция, енергия и невероятно, незабравимо преживяване.

„Майната ти, любов“ тръгва официално по кината в страната от 6 февруари 2026 г. и каним всички наши фенове и почитатели на българското кино да отидат да го гледат“, отправят покана към зрителите на NOVA артистите.

NOVA е медиен партньор на филма.

