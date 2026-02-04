След години на успешна работа, VIVACOM Art Hall Oborishte 5 преминава през своята „Метаморфоза“- естествена еволюция, която отговаря на динамичните нужди на съвременната културна и събитийна сцена. Пространството запазва своята архитектурна тежест и характер, но променя изцяло енергията и възможностите си, за да посрещне най-смелите и иновативни формати.

Под мотото „Метаморфоза“, емблематичната зала заявява своята нова посока: не промяна на пространството, а трансформация на преживяването чрез интеграцията на мащабен 3D mapping, дигитални екрани и мултимедийни решения. В реализацията на новата визия участват доказани професионалисти.

Събитието ще се проведе на 10 февруари 2026 г. от 16:00 ч. до 18:30 ч. в Салонната зала на Vivacom Art Hall Oborishte 5. То е отворено за клиенти, професионалисти от бранша и широката публика. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с организаторите и водещите партньори в реализацията на „Метаморфоза“. Чрез QR код на вертикалните дисплеи, гостите ще получават детайлна информация за възможностите на пространството и присъстващите брандове. Атмосферата ще бъде допълнена от музикалните изпълнения на Георги Пейчев (пиано), Катерина Василева - Рина и Димитър Бакърджиев (саксофон).

Вход свободен.

Очаква се едно вдъхновяващо събитие, което ще представи възможностите на едно от най-елегантните пространства за събития в сърцето на столицата.

За повече подробности и информация може да следите социалните ни канали и на: www.vivacomoborishte5.com

Редактор: Райна Аврамова