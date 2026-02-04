-
Изпълнителите, режисьорът и екипът представиха лентата „Майната ти, любов“ на официална кинопремиера в София
Тази вечер се състоя официалната кинопремиера на филма „Майната ти, любов“.
Най-новият филм на режисьора Исидор Карадимов, с участието на попфолк певците Лияна и Константин, разказва една история за любов, която започва като мечта и се превръща в битка за власт над чувствата. „Майната ти, любов“ е първият български игрален филм, заснет анаморфно в 8K и завършен с пълна 8K постпродукция.
„Филмът не е комедия, а изцяло истинско кино с уникална романтична история, в която се разказва за чувствата и хората. За щастие в него няма професионални актьори. Това е филм за любовта във всички измерения – голямата, преживяната, неизживяната любов “, заяви преди прожекцията режисьорът Исидор Карадимов.
„Майната ти, любов“ тръгва по кината от петък, 6 февруари 2026 година.
NOVA е медиен партньор на филма.Редактор: Райна Аврамова
