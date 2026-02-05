Тази събота, 7 февруари, зала „Арена 8888“ ще бъде домакин на най-въздействащо сценично преживяване в творческия път на Николина Чакърдъкова. Концерт, създаден с изключителна прецизност и отдаденост, и обещание, че няма да бъде просто едно фолклорно събитие, а празник за душата. Публиката ще се потопи в цялостен спектакъл, в който българската музика се разгръща чрез впечатляваща сценография, светлина, танц и емоционални моменти.

Концертът ще започне в 19:00 часа, като организаторите силно препоръчват на всички фенове да се придвижат към залата колкото се може по-рано. Входовете на „Арена 8888“ ще бъдат отворени от 18:00 часа.

Всички закупили билети за терен (СЕКТОР ВИП 1, 2, 3, 4) ще бъдат допускани в залата през вход В0. За закупилите билети за трибуни (седящи места - билет с избор на място) входът е В, като основният пропускателен режим за трибуните ще се осъществява през вход В1. ВИП сектор ЛОЖА ще бъде достъпен през вход А0.

По време на концерта не може да се излиза от залата. Веднъж чекиран билет не може да бъде използван за повторно влизане. На всички входове на залата ще бъдат обособени зони за пушене. Пушенето в залата е абсолютно забранено!

В залата ще бъдат подсигурени зони за продажба на безалкохолни и алкохолни напитки, подсигурени от зала „Арена 8888“.

Паркингът пред „Арена 8888“ ще бъде на разположение до изчерпване на местата. След запълването на капацитетa, допълнително ще бъдат осигурени паркоместа и на бул. ”Асен Йорданов” - дясното платно ще бъде затворено.

Напомняме, че лица до 18 години ще се допускат на събитието с придружител и два броя попълнени декларации. Няма да се допуска един придружител на три (3) и повече лица под 18 години.

Декларацията може да изтеглите от официалния сайт www.chakardakova.com

Единият екземпляр се оставя на охраната при влизане, а вторият остава у придружителя, в случай че бъде поискан при проверка. На концерта няма да бъдат допускани малолетни и непълнолетни лица под 18-годишна възраст без придружител. Мерките са съобразени със законодателните разпоредби в България.

Забранено ще бъде влизането в залата с храни и напитки, професионални видеокамери и фотоапарати, аудиозаписващи устройства, оръжие, всякакви остри и опасни предмети като ножове, чадъри и т.н., стъклени бутилки, преносимо лазерно оборудване, както и пиротехнически средства. Внасянето на алкохол, опиати и наркотични вещества на територията на „Арена 8888“ е забранено. Посетители с неадекватно поведение няма да бъдат допускани и няма да им бъде възвърната стойността на билета.

