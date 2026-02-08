Николина Чакърдъкова обедини българи от всички възрасти, които през изминалата вечер изпълниха зала „Арена 8888“ и станаха част от един от най-емоционалните концерти в последните години. Силна енергия, родолюбие и неподправена емоция, така може да бъде описана атмосферата на спектакъла, който превърна залата в истински празник на българския дух.

Още с първите минути Николина Чакърдъкова показа колко модерно и различно може да звучи народната музика. Концертът започна с интро в етно хаус вариант, с който изпълнителката потопи публиката в нейния свят, а именно в свят на музика, танци и българска душевност.

Специално изградената голяма сцена, разделена на пет отделни сценични пространства с 360-градусово преживяване, позволи едновременно участие на над 100 артисти, сред които музиканти, певци и танцьори. Публиката имаше възможност да наблюдава всичко и през огромни кръгли LED екрани, на които през цялата вечер се прожектираха архивни кадри и снимки от живота и пътя на Николина.

Един от най-запомнящите се моменти бе появата на Николина, която излезна от центъра на сцената чрез специално изграден сценичен асансьор, поръчан от Англия. Тя се издигна бавно под звуците на „Зайди, зайди“ и даде началото за концерта, една от най-красивите македонски песни, носеща носталгия и любов към живота. Залата притихна, а след първите тонове избухна в аплодисменти.

„Добре дошли в моя свят - свят на нестихваща младост, на красота, на вихър, на много музика и танци. Свят на гордост и сила, изпълнен с дух, какъвто само ние, българите, носим“, приветства публиката певицата и действително я поведе на пътешествие през живота и музиката си.

С нея на сцената бяха Неврокопският танцов ансамбъл, който превърна всяко изпълнение в зрелищен танцов спектакъл. Сцената преливаше от носии, цветове и вихрени хора. Специален акцент беше и изпълнението на „Биляна платно белеше“, в което участие взеха 40 балерини в различна детска възраст от школата на Джулия Ромеова, под съпровода и на симфоничен оркестър. Те показаха как класическият балет и народната музика могат да се слеят в едно хармонично и красиво цяло.

Сред най-емоционалните моменти бяха изпълненията на „Я кажи ми, облаче ле бяло“ и „Мой роден край“, посветени на българите по света. Цялата зала се озари от светлините на телефоните, които като звезди огряха пространството и създадоха усещане за общност и надежда.

Концертът включваше и силни патриотични моменти с песента за Райна Попгеоргиева, която разчувства публиката, както и обичани от поколения песни като „Ако умра ил загина“ и „Цветените очи черешови“, които бяха изпяти в един глас от цялата зала.

Духовият оркестър вдигна всички на крака още от самото начало, а ритмите превърнаха залата в огромно хоро. Хората танцуваха, пяха и празнуваха, точно както Николина обеща в началото на концерта.

Особено вълнуващ момент беше появата на дъщеря ѝ Мария Чакърдъкова. „Животът придобива още по-голям смисъл, когато имаш свое продължение“, сподели певицата, преди Мария да излезе на сцената. Този път тя бе в ролята на вокалист заедно с Петя Шапкова, Боряна Капрузова и Димитър Стефанов. Мария показа, че уверено върви по пътя на майка си с топъл глас, сценично присъствие и много настроение.

Майка и дъщеря разтърсиха залата с емблематичната „Пий, куме“, като показаха впечатляващи танцови умения и неподправена радост. Николина не пропусна да благодари на доц. Георги Хинов, който е главен хореограф в екипа ѝ и който през годините я е научил да танцува, и да превръща всяко изпълнение в спектакъл.

С много хумор и енергия Чакърдъкова показа защо остава една от най-обичаните български певици. Публиката не спря да пее и танцува през цялата вечер.

Краят на концерта се превърна в изключително силен момент. След бурните аплодисменти и дългоочакваното изпълнение на „Сватба е“ Николина Чакърдъкова изненада публиката с още един символичен жест. Всички в залата се изправиха на крака и заедно с нея запяха българския химн. Хиляди гласове се сляха в едно, а атмосферата беше изпълнена с гордост, вълнение и усещане за общност.

Това постави впечатляващ и достоен финал на вечерта. Финал, който превърна концерта не просто в музикално събитие, а в празник на българския дух и принадлежност.

В края на спектакъла майка и дъщеря обявиха и следващото си голямо събитие - съвместен концерт Николина и Мария Чакърдъкови на 24 април 2027 година в зала 1 на НДК.

Редактор: Райна Аврамова