Дебютният филм на Ралица Петрова „Безбог“ се превърна в явление с успеха си в Локарно и наградата „Златен леопард“, спечелвайки впоследствие и голямата награда за най-добър филм на София Филм Фест. Нейният следващ проект „Лъст“ бе очакван с нетърпение и ще има своята световна премиера на един от най-авторитетните фестивали в света – Берлинале, в секцията „Форум“. Историята проследява Лилиан, която работи като психолог в американски затвор, а след смъртта на непознатия си баща е принудена да се завърне в родния си град в България. Преминавайки през неуредени дългове, институционална инерция и тяло в разпад, заседнало в бюрократичен вакуум, филмът проследява сближаването с траура, тялото и крехката граница между власт и подчинение. „Лъст“ се вглежда в празнотата, оставена от отсъстващите бащи, и в тежестта, с която дъщерите продължават да живеят. Филмът е психодрама, която се движи между мистерията, въображаемото и призрачното — не за да разреши липсата, а за да проследи как тя разклаща контрола и понякога отваря пролука,“ споделя Ралица Петрова. Ролите са разпределени между Снежанка Михайлова, Никола Мутафов, Михаил Милчев, Алексис Атмаджов; оператор е Юлиан Атанасов. Филмът е продуциран от неговата сценаристка и режисьорка за Aporia Filmworks (България), в сътрудничество с Поли Ангелова и Николай Тодоров за Screening Emotions (България), с подкрепата на ИА „НФЦ“. Копродуценти са датската компания Snowglobe и шведската компания Silver Films, с подкрепата на Danish Film Institute, Film I Vast и Eurimages.

„Жени извън употреба“ е втори пълнометражен игрален филм на Александър Косев, когото зрителите познават като режисьор на успешния и обичан от публиката филм „Петя на моята Петя“, гледан от над 100 000 зрители в българските киносалони. В сюжета на новата творба, чиито сценарист е Нели Димитрова, се преплитат историите на четири жени, всяка от които е в различен етап от живота си. И макар проблемите им да са от съвсем различно естество, и четирите не могат да се отърват от натрапчивото усещане, че безсмислието около тях е все по-завладяващо. В конфликт с възрастта, женствеността, любовта и болката, те желаят промяна – крайна, болезнена, и безусловно живителна. Техните емоции са предадени на екрана с участието на актьорите Силвия Лулчева, Албена Павлова, Елена Атанасова, Александра Костова, Владимир Пенев, Юлиан Вергов и др. Оператор на филма е Михаил Янакиев, музиката е на Георги Стрезов, продуцент е Николай Урумов.

