Гала премиера на най-новия български филм „Брънч за начинаещи“
Равносметката за България на Купа „Дейвис“ в Пловдив
Константин и Лияна са звездите в най-новия български филм за любовта
Константин и Лияна часове преди премиерата на общия им филм
Алекс Сърчаджиева и Стилиян Стоянов: „Брънч за начинаещи“ е цветен, динамичен и много смешен филм
Иван Иванов: Срещите ми на корта с големите тенисисти са като боксов, а не като тенис мач
Галерията отбелязва нов етап в развитието си
Под мотото „Метаморфоза“ една от залите се трансформира с добавени нови визуални 3D елементи, дигитални екрани и мултимедийни системи, които променят облика си спрямо събитията в залата.
„През нас са преминали хиляди събития и хиляди клиенти. Но като че ли при всяко едно събитие залата отговаря по различен начин и прави своя трансформация спрямо клиента си. И именно заради това, смятаме, че метаморфоза е най-точното наименование на нашата зала, която да я определя“, заяви Деница Гергова, арт директор на Vivacom Art Hall.Редактор: Боряна Димитрова
