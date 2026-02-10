Под мотото „Метаморфоза“ една от залите се трансформира с добавени нови визуални 3D елементи, дигитални екрани и мултимедийни системи, които променят облика си спрямо събитията в залата.

„През нас са преминали хиляди събития и хиляди клиенти. Но като че ли при всяко едно събитие залата отговаря по различен начин и прави своя трансформация спрямо клиента си. И именно заради това, смятаме, че метаморфоза е най-точното наименование на нашата зала, която да я определя“, заяви Деница Гергова, арт директор на Vivacom Art Hall.

Редактор: Боряна Димитрова