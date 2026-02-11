На 17 февруари 2026 г. (вторник) от 18:30 ч. галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5 ще бъде домакин на изложбата „Инстинкт и образ“ на съвременния художник Ясен Иванов. Експозицията предлага въздействащ визуален диалог между първичния импулс и прецизната живописна форма.

За изложбата: Два езика, един мотив

„Инстинкт и образ“ изследва животното като общ мотив, видян през два различни художествени езика.

Първата серия отвежда зрителя към корените на несъзнателното. Черно-бели, наивни и жестови, творбите представят хора и животни, които се появяват като знаци: драсканици, първични форми, инстинктивни следи – образи, родени от импулса, от „бързото виждане“ и от несъзнателното.

Втората серия прегръща цвета и композицията. Формите са по-устойчиви, живописни и почти реалистични, а фокусът пада върху ритъма на повърхността и сложните цветови отношения.

„Общото между двете серии не е стилът, а погледът към животното — като присъствие, което преминава от инстинкт към образ“, споделя авторът.

За автора

Ясен Иванов е съвременен художник, базиран в София, чиято практика е вкоренена в темите за идентичността, отдадеността и трансформацията. Той започва своето обучение по изящни изкуства още в ранна възраст с уроци по иконопис, продължава с образование в областта на традиционната графика и натрупва професионален опит в илюстрацията и графичния дизайн, преди да се завърне към художествените си корени.

В работата си Ясен съчетава концептуално изследване с прецизно внимание към детайла, изграждайки стил, който отразява неговата лична гледна точка. Вдъхновен от ежедневието, пътуванията и субективното възприятие, той изследва различни теми в своите серии.

Авторът е познат с два ясно разграничими художествени подхода: хиперреалистични концепции, поставени в минималистична среда, и експресивни, цветни живописни произведения, които балансират между реализъм и абстракция. Независимо дали разработва графични цикли, посветени на пейзажа, или интерпретира разнообразни визуални влияния, Ясен кани зрителя да навлезе в неговата перспектива и да преживее света чрез отличителния му визуален език. Негови творби са представяни в редица галерии в България и чужбина, сред които Boomer Gallery (Лондон), Българският културен институт (Рим) и галерия „Икар“ (София) – самостоятелна изложба.

Входът за изложбата е свободен.

Повече информация можете да откриете в социалните мрежи на галерията и на vivacomoborishte5.com.

Редактор: Боряна Димитрова