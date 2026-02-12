Джон Нолън, най-възрастният новобранец в полицията на Лос Анджелис, трябва да си отговори на въпроса – какво следва? Докато сглобява парчетата от живота си след предателството на своя ментор, детектив Ник Армстронг (Харолд Перино), Нолън научава, че получаването на диплома от колеж ще ускори кариерата му. Но това не се оказва толкова лесно. Заобиколен от по-млади колежани, Нолън отново е различният, а неговият професор по наказателно право, Фиона Райън, го предизвиква лично и професионално. Детектив Армстронг се опитва да обвини Нолън за предател и да натопи Харпър като негов съучастик, но всичко излиза наяве след като полицай от вътрешен отдел открива подкуп в чантата на Армстронг, получен от Розалинд Дайър. Впоследствие Нолън и Харпър са порицани в личните си досиета, а Нолън е задържан допълнителен месец в програмата за обучение и след него ще трябва да премине дисциплинарен изпит. За негово огромно съжаление порицанието намалява шансовете му да стане детектив или да се присъедини към друг специален отдел.

Междувременно обучаващият надзорник, Найла Харпър, продължава да поучава Нолан, че вродената му доброта не винаги е това, от което се нуждаят другите хора, и че той може да бъде по-полезен на полицията, ако следва правилата. Нолън продължава да се стреми да се придържа към позитивния си мироглед, докато се отправя неусетно към следващия етап от своя живот. Едновремено с това Лопес получава повишение в детектив, но заради тайната, която крие от колегите си, не успява да се зарадва на новината.

Не пропускайте развръзката в първи епизод на трети сезон на криминалния сериал „Новобранецът“ тази вечер от 23.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова