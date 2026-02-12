Художничката Сара Алберт открива новия арт сезон в галерия Vivacom Art Hall Оборище 5 с изложбата "Queen of Hearts". Експозицията включва картини, огледала и фотографии, посветени на любовта.

„Queen of Hearts“: Ексклузивната изложба на Сара Алберт открива арт сезона в галерия Vivacom Art Hall Оборище 5

„Основните акценти при нас е старта с една „Метаморфоза“. В рамките на вчерашния ден открихме залата за новия сезон. А днес сме готови да посрещнем месеца на любовта с една традиционна за галерията изложба, а именно "Queen of Hearts" на Сара Алберт, посветена на сърцата, на любовта, на емоциите. Приканвам вашите зрителите да дойдат до 28 февруари във Vivacom Art Hall Оборище 5, където да се на насладят на творчеството ѝ. Сара работи с галерията вече пета изложба. Традиционно единствено през февруари посетителите могат да видят нейните картини. Тя работи ексклузивно за този период и е много търсена от колекционери. Вече има голям кръг от почитатели“, разказва Деница Гергова, арт директор на Vivacom Art Hall Оборище 5.

„Много съм щастлива, че новият сезон на Vivacom Art Hall Оборище 5 започва с моята изложба "Queen of Hearts". Тя е изключително специална за мен. Носи най-красивият и вечен символ на любовта – сърцето. Символът, който се превърна в мой почерк и направи изкуството ми разпознаваемо. Този път съм подготвила много изненади и хубави емоции за посетителите. Ще ви очаквам от 12 до 28 февруари, за да го преживеем заедно“, сподели Сара Алберт.

За повече информация и актуални новини около проекта, следете социалните мрежи на Сара Алберт и сайта на галерията: www.vivacomoborishte5.com

Редактор: Боряна Димитрова