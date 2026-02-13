В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Дамаджанови от Стара Загора и семейство Маркови от Пловдив.

В четвъртата си игра, Дамаджанови стартираха с победа в първи рунд, но Маркови успяха да спрат устрема им към още една победа, като откраднаха точките в следващите два рунда. След като спечелиха и четвърти рунд, Маркови събраха достатъчно точки, които Дамаджанови не успяха да достигнат, въпреки че спечелиха последния рунд. С краен резултат 174:150 точки, Маркови продължиха към „Бързи пари“.

В рунда за повече печалби събраха едва 15 точки и това им донесе 1000 лв. от първия им епизод.

Днес Маркови ще се изправят срещу семейство Скандалджиеви от Вакарел.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова