В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Скандалджиеви от Вакарел и семейство Бонбоневи от София.

Скандалджиеви показаха своето превъзходство в играта, като не оставиха никаква възможност на опонентите си да вземат точки. Те спечелиха правото да разкриват отговори първи в четири от рундовете и успяха да запазят точките си. Бонбоневи имаха шанс да спечелят един рунд, но Скандалджиеви откраднаха и тези точки и с резултат 528:0 точки спечелиха играта.

В „Бързи пари“ събраха цели 194 точки и бяха на крачка от по-голяма печалба за отбора. С 511,29 € от този епизод те продължават напред към следващата си битка.

Днес Скандалджиеви ще се изправят срещу семейство Симпатягите от Пазарджик.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова