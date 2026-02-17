-
Виктор Тодоров: Вече съм победител, защото съм на сцената на „Като две капки вода“
-
Рисковани, смели решения в "Сделка или не"
-
Ослепителен старт на Сезона-Слънце на “Като две капки вода”
-
Коя е Кралицата в „Като две капки вода“?: Броени минути преди старта на Сезона-Слънце по NOVA
-
„Пресечна точка”: За предизборната битка и за лобизма
-
Директно включване в „На кафе“ от Кухнята на Ада часове преди старта на кулинарното риалити
Гледайте тв играта този вторник от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Скандалджиеви от Вакарел и семейство Бонбоневи от София.
Скандалджиеви показаха своето превъзходство в играта, като не оставиха никаква възможност на опонентите си да вземат точки. Те спечелиха правото да разкриват отговори първи в четири от рундовете и успяха да запазят точките си. Бонбоневи имаха шанс да спечелят един рунд, но Скандалджиеви откраднаха и тези точки и с резултат 528:0 точки спечелиха играта.
В „Бързи пари“ събраха цели 194 точки и бяха на крачка от по-голяма печалба за отбора. С 511,29 € от този епизод те продължават напред към следващата си битка.
Днес Скандалджиеви ще се изправят срещу семейство Симпатягите от Пазарджик.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни