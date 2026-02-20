-
„Пресечна точка”: За новия служебен кабинет и делото "Епстийн"
-
Първи изгонен от Hell’s Kitchen тази вечер
-
„На кафе“ със Софи Маринова, Йордан Камджалов, Латинка Петрова и Шеф Иван Манчев
-
„Шеф под прикритие - Аватар“ прекрачва границите на познатото с нов сезон и концепция
-
„Кошмари в кухнята“ с нов сезон от 20 февруари
-
Победанови срещу Ла Фамилия в "Семейни войни"
Гледайте тв играта този петък от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Ла Фамилия от Бургас и семейство Победанови от Стара Загора.
Борбата за точки между двете семейства започна още от първи рунд, в който Ла Фамилия откраднаха точките спечелени от Победанови. Във втори рунд Победанови отвърнаха, като също откраднаха и изравниха резултата. Следващите два рунда отново бяха за Победанови, но Ла Фамилия все още имаха шанс да спечелят в пети рунд. Последния рунд обаче беше предизвикателство и за двата отбора. След като Победанови успяха да разкрият един отговор, те си спечелиха победата с 380:48 точки и правото да продължат напред в играта.
В „Бързи пари“ събраха 157 точки, което им донесе 511,29 € от този епизод.
Днес Победанови отново ще посрещнат семейство от Бургас с емблематичното име Меден Рудник.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, този петък от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни