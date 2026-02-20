В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Ла Фамилия от Бургас и семейство Победанови от Стара Загора.

Борбата за точки между двете семейства започна още от първи рунд, в който Ла Фамилия откраднаха точките спечелени от Победанови. Във втори рунд Победанови отвърнаха, като също откраднаха и изравниха резултата. Следващите два рунда отново бяха за Победанови, но Ла Фамилия все още имаха шанс да спечелят в пети рунд. Последния рунд обаче беше предизвикателство и за двата отбора. След като Победанови успяха да разкрият един отговор, те си спечелиха победата с 380:48 точки и правото да продължат напред в играта.

В „Бързи пари“ събраха 157 точки, което им донесе 511,29 € от този епизод.

Днес Победанови отново ще посрещнат семейство от Бургас с емблематичното име Меден Рудник.

