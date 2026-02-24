Новият български филм „Брънч за начинаещи" е вече в кината. Няколко дни след премиерата си семейната комедия събра над 10 хиляди зрители в киносалоните. А сега Рая Ваташка ни среща с двама от главните действащи лица във филма, за да ни разкажат повече за него.

Накратко „Брънч за начинаещи“ ни представя истината за модерния свят, гарнирана с големи дози хумор, а главните действащи лица са Крум и Жана или Орлин Павлов и Валентина Каролева, които разказват повече за новия филм.

Яна Титова и Ая Алексиев - майка и дъщеря между живота и киното

„Насърчаваме всички хора да отидат, защото филмът наистина си заслужава. Той не само е смешен, но и носи много красив смисъл“, споделя Валентина Каролева.

„Основната тема е дали е нужно да бъдем перфектни и защо се стремим към това. Като няма начин. Защо създаваме нещо, което трябва да контролира нас, за да бъдем перфектни. Отношенията между мъжа и жената. Може би тя е по-амбициозната, а мъжът е под чехъл. Или човек с много идеи, но по-разсеян. А до него стои един перфекционист, който иска всичко да изпипа. Затова, че ние много искаме да имаме семейни приятели и да правим бизнес, но за да се случи всичко това, тази спойка, започваме предварително да мислим какви ще бъдем в техните очи. Което е много погрешно. Затова и във филма се случват много интересни неща. Имаме много хубави коментари. Обратната връзка е много важна и това, че хората се забавляват много“, разказва Орлин Павлов.





Лесно ли влязохте в образа на Жана? Каква жена е тя?

И да, и не. Лесно, защото и аз нося в себе си някои от нейните характеристики. Като моята организираност и това, че обичам да контролирам ситуацията. Но тя е по-голям перфекционист от мен – подредеността на къщата и на живота ѝ е на по-високо ниво. Но се срещнахме някъде по средата.

„Моят герой Крум отказва да се отпусне, бидейки под контрола на жена си. Но накрая маха всички маски, както и тя. Разбира се, всичко тръгва от децата, които са най-истински и всичко си казват. Споделяйки истината, се случва така, че в крайна сметка мама и тате не са това, което са. Другите мама и тати също не са такива. Затова нека видим истината, а тя е много сладка. Оттам нататък се появяват шантавите ситуации, в които изпадаме“, допълва Орлин Павлов.

NOVA е ко-продуцент и водещ медиен партньор на „Брънч за начинаещи“.

Редактор: Боряна Димитрова