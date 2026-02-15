На фаталния петък 13 по кината тръгна третият игрален филм на режисьора Яна Титова. В него тя поглежда към изкуството на комедията. Участва дори Ая, голямата дъщеря на Яна и Алекс Алексиев. В лентата участват и още чудесни български артисти. Комедия "Брънч за начинаещи" разказва за опитите ни да държим всичко под контрол, докато животът ни настоява да бъде непредсказуем. На фокус са Яна Титова и Ая Алексиев.

Ая сподели, че е била на близо 4 годинки, когато е участвала в „Доза щастие”. А Яна разказа, че в дома им винаги има приятели.

Режисьорката посочи, че жанрът комедия е труден, но „веднъж като напипаш ритъма, става увличащ”. Тя сподели още, че това вероятно няма да е последната ѝ комедия. Също така допълни, че работи винаги с приятели.

Ая от свя страна обясни, че вече е разбрала, че не е нужно човек да бъде перфектен. Яна пък разказа, че винаги се е занимавала с много неща, но накрая е открила своето призвание.

За Валентина Каролева Титова сподели, че продължават да вървят заедно ръка за ръка и в работата, и в живота. А за Александра Сърчаджиева каза, че „тя може всичко” и от много време иска актрисата да участва в неин филм.

Титова каза още, че филмът „Брънч за начинаещи” може да бъде глътка свеж въздух и възможност да погледнем на някои теми по малко по-различен начин.

Ая сподели, че като порасне, иска да стане актриса, а след това – режисьор.

Целия разговор гледайте във видеото.

NOVA е ко-продуцент и водещ медиен партньор на „Брънч за начинаещи“.

