На 13 февруари ще се състои официалната премиера на новия български филм „Брънч за начинаещи“. Лентата е отлична идея за време, в което можем да се посмеем, заедно с близките си - малки и големи. Семейната комедия на режисьора Яна Титова ни поддтиква да помислим с усмивка за времената, в които живеем.

В центъра на историята са Крум (Орлин Павлов) и Жана (Валентина Каролева) – изобретателите на здравословния смарт часовник ЖАНИ, които се опитват да спасят компанията си с помощта на бляскав обяд за бъдещ инвеститор. Но всичко поема към комедийна разруха, когато пристигат ексцентричната Росена (Александра Сърчаджиева), нейното семейство и техният уникален мироглед. Следват кулинарни провали, абсурдни сблъсъци и моменти, в които истината излиза наяве: струва ли си да бъдеш перфектен, за да си истински щастлив?

В историята случайно се набърква и Майчето - една „специална приятелка“. В ролята се превъплъщава актрисата Жаклин Дочева. В ексклузивно интервю за nova.bg тя разказва за снимачния процес и забавната си героиня.

Какво Ви привлече в образа на Майчето в „Брънч за начинаещи“ и защо приехте предложението да го изиграете?

Честно казано – защото Яна ми го предложи. Това за мен е достатъчно силен аргумент. Когато човек, на когото имаш доверие, ти каже: „Имам нещо за теб“, просто скачаш. После, като разбрах какво точно ми е намислила, ме хвана лек страх – не от ролята сама по себе си, а от това колко далеч трябва да отида с нея. Но не беше страх от отказване, а по-скоро онзи хубав актьорски страх, който ти казва, че ще е предизвикателно.

Трудно ли беше да намерите баланса между карикатурното и човешкото в този персонаж?

Да, беше трудно. Такива персонажи винаги са на ръба – можеш лесно да ги направиш просто шарж. Но когато имаш режисьор, който те води и не те изпуска, става по-спокойно. Имаше моменти, в които прекалявах, „разливаше“ се и Яна ме връщаше към основата – към това защо Майчето е такава. Преди снимките си бях дала доста домашна работа. Исках да стигна до нейното ядро – наивността, първичността, дързостта. Тя не се прави на такава. Тя просто е такава.

Смятате ли, че филмът осмива този тип герои, или по-скоро ги показва като социален феномен?

Всеки ще го види през собствената си призма. Аз лично никога не осмивам персонажите си. Винаги ги защитавам. Само така те може да станат живи хора, а не карикатури. За мен Майчето е човек със своя логика, със своите желания и рани. Дали публиката ще се смее с нея, или на нея – това вече е друга тема.

Кое беше най-голямото предизвикателство – езикът, външният вид или психологията на героинята? Бихте ли приели отново толкова провокативна роля?

Всичко беше предизвикателство. Започвайки от външния вид и стигайки до начина, по който говори и мисли. Външният вид всъщност много ми помогна – той веднага променя начина, по който хората те гледат. А Майчето е събитие, когато влезе някъде. Говорният дефект беше нещо, което отдавна исках да пробвам в роля, и Яна го одобри. Така че си позволихме да отидем натам.

Бих приела отново провокативна роля, разбира се. Но винаги зависи какво стои зад провокацията. Ако има смисъл и посока – да.

Майчето предизвиква симпатия още с първата си поява. За вас самата трудно ли беше да влезете в този образ?

Беше трудно, но и страшно забавно. Исках тя да е различна, освободена, малко луда, истинска фурия. От онези хора, които влизат някъде и всички ги усещат. Исках да има нещо заразително в нея – да ти се прииска да имаш поне малко от нейната смелост. Имахме малко време за подготовка и това ме притесняваше. Но използвах всяка минута. Постоянно се следях – дали съм в Майчето, или се връщам към някой удобен актьорски навик. Не исках да е безопасна роля.

Говорът на Майчето е много характерен. Това решение дойде от сценария, от режисьора, или беше нещо, което вие предложихте?

Аз предложих да има говорен дефект. Яна вече беше заложила пловдивски диалект, така че тръгнахме оттам и надградихме. Тя много ми помагаше – поправяше ме, когато изпусках звученето. Стана нещо като обща игра между нас.

Ако трябва да опишете Майчето с една дума или кратка фраза, която не звучи в „Брънч за начинаещи“, коя би била тя?

Тя е "чИрешката на тортата".

Какво ще си вземете от Мая?

Смеха ѝ, игривите ѝ очи и онова непукистко усещане, че може да си какъвто си, без да се обясняваш. Понякога това е страшно освобождаващо.

Най-вкусният филм на 2026 г. - „Брънч за начинаещи“, събира на едно място Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Жаклин Дочева, Ая Алексиев и Алина Данчева. Към звездната компания се присъединяват и Стоян Дойчев, Стефан Вълдобрев, както и добре познатите Павел Колев, Ицака и Филип Буков. А музиката е дело на Владимир Ампов – Графа, който се появява и в самата лента.

Филмът е създаден от NO BLINK | Pictures, с продуценти Александър Алексиев и Николай Стоичков и с ко-продуцент и водещ медиен партньор NOVA.

